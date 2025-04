Infolge des am Mittwoch verkündeten Zollpakets gelten auf Importe aus allen Ländern in die USA nun pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent. Am 9. April will US-Präsident Donald Trump noch höhere Zölle folgen lassen für Länder, mit denen die USA aus seiner Sicht ein besonders grosses Handelsdefizit haben. Auf Importe aus der Schweiz würden demnach Abgaben in der Höhe von 31 Prozent fällig und für Einfuhren aus EU-Staaten Zölle in der Höhe von 20 Prozent. Andere Abgaben auf Einfuhren in die USA, die bereits zuvor galten, bleiben erhalten.