Die Reindustrialisierung der USA sei ein parteiübergreifendes Anliegen, sagte Staatssekretärin Helene Budliger Artieda im Interview mit der «Schweiz am Wochenende». Das werde nicht verschwinden, wenn irgendwann wieder ein Demokrat gewählt werde. «Vielleicht ändert sich der Tonfall. Aber wenn die Zölle dann irgendwo bei zehn bis zwanzig Prozent liegen, wird auch ein demokratischer Präsident sie kaum einfach abschaffen», sagte die Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco). Die USA seien auf diese Zolleinnahmen angewiesen, um einen ausgeglichenen Staatshaushalt zu präsentieren.