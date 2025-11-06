Indergand ist promovierter Volkswirt der Universität Bern, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Er ist seit 2009 mit Unterbrechungen für das Seco tätig. Zuletzt leitete er das Ressort Wachstum und Wettbewerbspolitik. Zuvor verantwortete er das Ressort Konjunktur und sammelte internationale Erfahrung, unter anderem an der University of Pennsylvania, der University of California, Berkeley, und der Federal Reserve Bank of Philadelphia.