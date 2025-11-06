Ronald Indergand übernimmt per 1. März 2026 die Leitung der Direktion für Wirtschaftspolitik beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) und wird Mitglied des Geschäftsleitungsausschusses. Er folgt auf Eric Scheidegger, der nach 27 Jahren im Dienst der Eidgenossenschaft in den Ruhestand tritt.
Indergand ist promovierter Volkswirt der Universität Bern, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Er ist seit 2009 mit Unterbrechungen für das Seco tätig. Zuletzt leitete er das Ressort Wachstum und Wettbewerbspolitik. Zuvor verantwortete er das Ressort Konjunktur und sammelte internationale Erfahrung, unter anderem an der University of Pennsylvania, der University of California, Berkeley, und der Federal Reserve Bank of Philadelphia.
Die Direktion für Wirtschaftspolitik analysiert die Konjunktur- und Strukturentwicklung, erstellt Prognosen, berechnet BIP-Quartalszahlen und erhebt die Konsumentenstimmung. Zudem vertritt sie die Schweiz in internationalen Gremien wie der OECD.
(AWP)