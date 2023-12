Die Wartelisten für Rolex sind 20 Prozent kürzer geworden

Auch auf dem Primärmarkt scheint sich der anhaltende Nachfrageüberhang bei den gefragtesten Rolex-Modellen etwas zu bessern. Das jedenfalls lässt sich aus Aussagen ableiten, die kürzlich Mohammed Seddiqi von der Seddiqi Holding an einer Podiumsdiskussion an der Dubai Watch Week gemacht hat. Seddiqi gehört mit Bucherer und Watches of Switzerland zu den drei grössten Rolex-Händlern der Welt und betreibt in der Dubai Mall den grössten Rolex-Laden der Welt.