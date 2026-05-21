Über den Blockadezeitraum habe der Iran massiv Öl auf Schiffen innerhalb des Golfs und zu Land eingelagert, hiess es weiter. Im vergangenen Monat sei die Menge iranischen Öls, das sich bereits auf Schiffen ausserhalb der Blockade befinde, von 122 auf 89 Millionen Barrel gesunken. Diese können möglicherweise noch verkauft werden. China gilt als Hauptabnehmer iranischen Öls.