Es habe eine Explosion gegeben, erklärte der türkische Verkehrsminister Abdulkadir Uraloglu ⁠am Donnerstag. Alle 27 Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit, sagte er dem Sender Kanal 24. Die Küstenwache sei zu der ‌unter der Flagge Sierra Leones fahrenden «Altura» entsandt worden, die sich ‌etwa 18 Seemeilen (33 Kilometer) vom Bosporus entfernt ​befand. Der Angriff habe wahrscheinlich darauf abgezielt, den Maschinenraum des Schiffes lahmzulegen, sagte Uraloglu. Der Bosporus ist eine wichtige Schifffahrtsstrasse, die das Schwarze Meer mit dem Marmarameer und dem Mittelmeer verbindet.