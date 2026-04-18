Nicht bei allen Seen ist die Sicht gleich teuer. «Zuerst kommt jeweils die Region, dann der See», weiss Kron. Besonders attraktiv ist der Zürichsee aufgrund der Stadt- und Flughafennähe. Natürlich gebe es auch viele attraktive Immobilien in der Nähe der kleineren Seen im Mittelland. «Aber da stellt sich immer wieder die Frage nach der Erreichbarkeit von weiterführenden Schulen, wenn sich Familien mit Kindern für solche Objekte interessieren», so Kron. «Details wie Waldnähe, Einschränkungen bei der Ausnutzung und eben die Sicht auf den See haben grossen Einfluss auf die Gesamtbewertung.» Am Zürichsee kann das rasch einmal den Unterschied zwischen einem 10- und einem 20-Millionen-Objekt ausmachen.