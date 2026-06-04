«Wir müssen Ruhe bewahren und die Verhandlungen zu einem Handelsabkommen weiterführen. Schliesslich streben auch die USA eine bindende Lösung», hielt Parmelin fest. Und auf die Frage, wann ein Handelsabkommen mit den USA zum Abschluss kommen könnte, sagte er: «Wenn eines sicher ist, dann ist es das. Es ist alles ungewiss.» Das gelte in den Beziehungen mit den USA nicht nur für die Schweiz, sondern auch für alle anderen Länder.