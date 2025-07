Eine gewisse Zurückhaltung erscheint im Geschäftsfumfeld jedoch vernünftig. So erwähnte der Holcim- Analyst der Deutschen Bank vor wenigen Tagen, dass das Vertrauen in den Bausektor von Land zu Land unterschiedlich sei. Während Daten aus dem Vereinigten Königreich nach wie vor auf eine Schrumpfung hindeuteten, sei das Vertrauen in Frankreich weiterhin schwach und es gebe kaum Anzeichen für eine Verbesserung. In Deutschland hingegen gebe es deutliche Anzeichen für eine Erholung, bevor die Infrastrukturmassnahmen greifen. Auch Barclays kommt zum Schluss, dass die Signale aus Europa gemischt seien. Dennoch bleiben Lateinamerika und Nordafrika auf dem Wachstumspfad, so der Experte.