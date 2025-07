Mit perfektem Markt-Timing konnten einige Händler Gewinne mitnehmen. Mark Taber, ein bekannter privater Anleiheinvestor, hat in der Vergangenheit immer wieder in diese Anleihen investiert und sie oft nur wenige Wochen gehalten, weil sie so riskant sind. «Die Vorstellung, dass die Leute ihr Geld für diese 2061er vervierfachen, ist wahrscheinlich etwas abwegig», sagte er. «Ich sehe das nicht so, als würde ich damit in ein paar Jahren ein Vermögen machen. Ich bin jeweils nervös, wenn ich diese Anleihe handle.»