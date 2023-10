Die Zürcher Auktionsfirma Sincona versteigert am 26. Oktober ein Vreneli aus Gondogold. Zwischen 1894 und 1897 hat die Société Suisse Mines d’Or de Gondo in der Schlucht von Gondo (VS) rund 33 Kilogramm Gold abgebaut. Dafür brauchte es ein Kapital von 5 Millionen Franken. Die produzierten 33 Kilogramm Gold entsprachen aber nur einer Ausbeute von 113’680 Franken, so dass der industrielle Abbau 1897 eingestellt wurde. Deshalb sind Vrenelis aus Gondogold im Vergleich zu «normalen» Vrenelis äusserst selten.