"Die Mehrheit rechnet auch längerfristig mit Wohlstandseinbussen", sagte IfD-Direktorin Renate Köcher. So gingen 70 Prozent davon aus, dass die Lebensqualität in den nächsten zehn Jahren sinken werde. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD) hervor. "Der Sorgenkatalog der Bevölkerung ist von den aktuellen Krisen geprägt - von der Sicherung der Energieversorgung, dem Ukraine-Krieg und der Inflation", hiess es. Die hohe Teuerung sei die grösste Sorge. Rund 83 Prozent seien sehr beunruhigt über anziehende Preise, vor allem bei Strom und Gas.