Einem Bericht der Bank of Japan zufolge machen Bargeldersparnisse mehr als die Hälfte des Haushaltsvermögens in Japan aus - weit mehr als in den USA oder Europa. Die japanische Regierung versucht deshalb, diesen Liquiditätspool anzuzapfen, indem sie die als NISA bekannten steuerfreien Rentenkonten erweitert. Die Hoffnung ist, dass einen Teil dieser rund 1 Quadrillion Yen (7000 Milliarden Dollar) in den Aktienmarkt fliessen.