Der unmittelbare Nutzniesser – abgesehen vom Aktienkurs von Nvidia – ist Peking. China kann nun die Warnungen der USA vor chinesischen Geheimdienstaktivitäten und technologischen Ambitionen als heuchlerisch abtun. Zudem könnte sich China dadurch ermutigt fühlen, seinen Einfluss weiter auszubauen und subversive Operationen voranzutreiben. Auch andere Widersacher, allen voran Russland, werden ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen: dass die Vereinigten Staaten eine Hegemonialmacht im Niedergang sind, deren nationale Interessen durch eine auf persönliche Gunst basierende Hofpolitik käuflich geworden sind.