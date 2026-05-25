Das leichte Plus ist vor allem der Metallindustrie zu verdanken. «Die meisten anderen Industriebranchen bleiben hingegen im Rückwärtsgang», sagte EY-Experte Jan Brorhilker. Die kommenden Monate dürften zeigen, ob es ‌sich beim Wachstum einiger weniger Branchen um ein Strohfeuer handele oder um eine Trendwende. «Zuletzt haben Umsatzrückgänge auf breiter Front die Situation in der deutschen Industrie geprägt. Nach drei Jahren mit kontinuierlichen Rückgängen geht das inzwischen an die Substanz», ​sagte Brorhilker.