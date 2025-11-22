Wenn Engagierte ihr Skigebiet retten

Trotz dieser trüben Aussichten gibt es hie und da den ein oder anderen Hoffnungsschimmer. Im letzten Frühling gab es etwa im Berner Oberland ein Happy End. Dort schwebten lange Zeit dunkle Wolken über dem Tellerlift Schwändli in Eriz BE oberhalb von Thun. Der Bund wollte dem beliebten Kinderskilift nachträglich die Bewilligung entziehen, weil dieser in einem Flachmoor von «nationaler Bedeutung» steht. Es drohte das Aus des gesamten Skigebiets, zu dem noch ein längerer Schlepplift und Übungslift für die ganz Kleinen gehört. Ende Mai konnten sich die Betreiber mit dem Bund auf einen Deal einigen, der das weitere Bestehen sichert.