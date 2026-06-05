Die Titel von DocMorris steigen am Freitag um 1,91 Prozent auf 7,470 Franken, während der Swiss Performance Index (SPI) praktisch nicht vom Fleck kommt (plus 0,02 Prozent). Damit kehren die Valoren der Versandapotheke auf den Erfolgspfad zurück, den sie Ende Mai eingeschlagen hatten.
Diese Rückkehr folgt auf die Einbusse vom Donnerstag. Am gestrigen Handelstag verloren die Valoren der Online-Apotheke DocMorris 1,94 Prozent, sodass sie bei 7,330 Franken schlossen.
Indes: Während der acht Börsentage bis zum Handelsschluss am vergangenen Mittwoch bewegten sich die Aktien von DocMorris nur in eine Richtung: nach oben - und zwar um 12,9 Prozent auf 7,475 Franken. Dieser Stand vom Mittwochabend hat dem höchsten Schlusskurs seit Mitte August 2025 und insofern knapp einem Zehn-Monate-Hoch entsprochen.
Auftrieb gaben zuletzt die positiven Nachrichten aus dem für DocMorris wichtigen deutschen Apothekenmarkt. Die Bundesregierung in Berlin hat eine Erhöhung der Apothekenvergütung auf 9,50 Euro pro rezeptpflichtigem Medikament (Rx) beschlossen. Dadurch wird die Wirtschaftlichkeit jeder verarbeiteten Rx-Packung aufgebessert, was wiederum Rückenwind für das Geschäft von DocMorris und auch der Konkurrentin Redcare Pharmacy bedeutet. Auch deren Anteilsscheine zogen zuletzt wiederum an.
Die Aktien von DocMorris zählen zu den am meisten leerverkauften («geshorteten») Titeln am Schweizer Markt. Und wer in den vergangenen Jahren auf fallende Notierungen gesetzt hat, lag regelmässig richtig. Die DocMorris-Valoren wurden stark gebeutelt und sind momentan nur noch ein Schatten dessen, was sie zu den besten Zeiten vor gut fünf Jahren gewesen waren. Damals bezahlte man je Aktie der Versandapotheke noch gut 250 Franken.
Der aktuelle Stand von 7,330 Franken ist nur noch ein Bruchteil jener Höchststände, jedoch mehr als Analysten der Aktie mittelfristig zutrauen. Im Schnitt sehen die von Bloomberg erfassten Experten ein Kursziel von bloss 6,98 Franken. Allerdings sind die Anlageurteile überwiegend freundlich: Vier «Buy»- und vier «Hold»-Ratings stehen einem «Sell»-Rating gegenüber.
Diese Verkaufsempfehlung stammt vom zuständigen Analysten der UBS, Sebastian Vogel, welcher den mittelfristigen Preis für die DocMorris-Valoren bei 4,00 Franken ansetzt. Deutlich zuversichtlicher ist Vogels Berufskollege der US-Investmentbank Jefferies, Martin Comtesse. Er sagt voraus, dass die Aktien in den kommenden zwölf Monaten auf 9,50 Franken ansteigen werden.