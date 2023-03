Im Gesundheitsbereich sind meist Unternehmen aus Europa und den USA im Fokus. Wie sieht es mit China aus?

China ist ein Absatzmarkt. Abgesehen davon wird China immer mehr zur Konkurrenz. Sie sind technisch jetzt in der Lage spezifische Medikamente basierend auf schon bekannten Wirkungsmechanismen wie BTK Inhibierung zu entwickeln und zu produzieren, und diese Medikamente sind manchmal sehr gut und kompetitiv. Sie sind aber, aus unserer Sicht, noch nicht in der Lage, selbst neue Modalitäten und Wirkungsmechanismen zu entwickeln. Ein Ökosystem im Zusammenspiel von Pharma und Universitäten, wie es dies in Boston, der San Francisco Bay Area und auch in Europa gibt, existiert in China noch nicht in diesem Umfang. Aber der Fortschritt dort ist rasant.