Die Einschätzung der Analysten deutet somit auf ein beschränktes Aufwärtspotenzial hin. Dies hängt primär mit der nach wie vor hohen Verschuldung zusammen, die sich gemäss Bloomberg-Daten auf 2,4 Milliarden Euro summiert. Der Pfad zu einer mittelfristig sinkenden Verschuldung ist zwar aufgegleist und eine Verbesserung der Verschuldungsquote absehbar. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der freie Cashflow - wie von den Experten prognostiziert - in einem ersten Schritt von 65 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 165 Millionen Euro im Jahr 2025 ansteigt.