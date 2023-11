Selecta ist den Angaben zufolge in 16 europäischen Ländern präsent und beschäftigt 6200 Mitarbeiter. Im vergangenen Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,18 Milliarden Euro. Während der Corona-Pandemie war Selecta zu einem Sanierungsfall geworden und der US-Finanzinvestor KKR schoss im September 2020 rund 125 Millionen Euro an zusätzlichem Kapital in die Schweizer Firma ein.