In einem Krankenhaus im belgischen Geel sei beispielsweise die Cafeteria durch ein unbemanntes Verpflegungskonzept ersetzt worden, schrieb Selecta. Und im Ibis Budget Hotel nahe dem Flughafen in Manchester sowie am Hauptsitz des Logistikers Planzer in Seewen wurde das Smartfridge-Konzept für gekühlte Esswaren und Lavazza-Kaffee-Standorte eingerichtet.