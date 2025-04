Insgesamt seien sechs chinesische Soldaten dort auf russischer Seite in Gefechte gegen ukrainische Truppen verwickelt gewesen, sagte Selenskyj am Dienstag in Kiew vor Journalisten. Er habe ukrainische Beamte angewiesen, eine offizielle Erklärung von China einzuholen. Offenbar habe sich ein weiteres Land dem Krieg auf russischer Seite angeschlossen. Er erwarte nun eine Reaktion der USA auf diesen Vorgang.