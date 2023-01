"Heute gibt es nur einen Wunsch. Und dieser wird sich nicht durch ein Wunder erfüllen, sondern durch unsere Arbeit, unseren Kampf, gegenseitige Hilfe und Menschlichkeit", schreibt Selenskyj in seiner Neujahrsbotschaft. "Frohes neues Jahr! Das Jahr unseres Sieges!" In Anspielung auf die russischen Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine, fügt er hinzu, dass Licht in jedem Menschen zu finden sei, auch wenn es keinen Strom gebe.