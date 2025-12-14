Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gibt kurz vor den geplanten Gesprächen mit US-Vertretern in Berlin die Ambitionen für einen Nato-Beitritt auf. Sicherheitsgarantien der USA sowie europäischer und anderer Partner anstelle einer Nato-Mitgliedschaft seien ein Kompromiss, sagte Selenskyj am Sonntag in einem WhatsApp-Chat auf Fragen von Journalisten. «Von Anfang an war es der Wunsch der Ukraine, der Nato beizutreten, denn das sind echte Sicherheitsgarantien», sagte der Präsident. «Einige Partner aus den USA und Europa haben diesen Weg nicht unterstützt.» Bilaterale Sicherheitsgarantien seien aber eine Möglichkeit, «eine weitere russische Invasion zu verhindern», betonte Selenskyj. Dieser Schritt markiert eine bedeutende Wende für die Ukraine, die sich für einen Beitritt zum Militärbündnis Nato als Schutz vor russischen Angriffen eingesetzt und dieses Ziel in ihrer Verfassung verankert hat.