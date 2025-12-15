Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius äusserte Vorbehalte gegen den Geschäftsmann Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner als US-Vertreter. «Es ist zumindest alles andere als eine ideale Aufstellung für eine solche Verhandlung», sagte Pistorius im ZDF. Doch «man kann nur mit den Menschen tanzen, die auf der Tanzfläche sind». Er begrüsse es sehr, dass beide nach Berlin gekommen seien: «Es ist erstmal ein gutes Zeichen.» Pistorius äussert sich allerdings skeptisch, dass der russische Präsident Wladimir Putin auf Friedensvorschläge eingehe, statt den Krieg fortzusetzen: «Wir erleben das ja nicht zum ersten Mal. Deswegen wäre ich nicht überrascht, wenn es so ausginge. Hoffen tue ich auf ein anderes Ergebnis.»