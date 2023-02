Selenskyj war am Mittwoch überraschend erst nach London und dann nach Paris gereist. Dort war er am Abend mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Scholz zusammengetroffen. Es ist das erste Mal, dass der ukrainische Präsident seit dem Einmarsch russischer Truppen am 24. Februar 2022 westliche Hauptstädte persönlich besucht. In den vergangenen Monaten nahm er an Konferenzen und EU-Gipfeln häufig per Videokonferenz teil.