Der ukrainische Präsident verwies auf Erfahrungen während der Angriffe der USA und Israels auf den Iran im Juni vergangenen Jahres. Damals habe sich die Lieferung von Raketen an sein Land verzögert. «Heute ist das noch nicht geschehen, aber ich befürchte, dass es sich wiederholen könnte.» Zugleich äusserte er die Hoffnung, dass es «nicht zu einem langen Krieg» komme. Die Ukraine verteidigt sich bereits seit mehr als vier Jahren gegen einen Angriffskrieg aus dem Nachbarland Russland.