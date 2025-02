Die russische Agentur Tass zitierte den russischen Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow mit den Worten, es werde in wenigen Tagen ein Treffen Russlands mit den USA geben, um über die bilateralen Beziehungen zu sprechen. Trump und der russische Präsident Wladimir Putin hatten bereits am 12. Februar über die Verbesserung der Beziehungen und die Beendigung des Krieges in der Ukraine gesprochen. Am 18. Februar trafen sich amerikanische und russische Vertreter zu weiteren Gesprächen in Riad. Selenskyj sagte dazu am Sonntag, wenn die USA mit Russland ein Ende des Krieges vereinbarten, werde das nicht erfolgreich sein, solange die Ukraine nicht zu ihren Bedingungen zustimme.