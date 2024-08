Die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete am Samstag unter Berufung auf das regionale Katastrophenschutzministerium, nach dem Eindringen ukrainischer Truppen in das Gebiet Kursk sei dort eine gross angelegte Evakuierungsaktion angelaufen. Mehr als 76'000 Menschen seien aus grenznahen Regionen dieser Oblast in Sicherheit gebracht worden.