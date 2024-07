Beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Verbündeten erneut aufgefordert, den Einsatz westlicher Waffen auch auf Ziele in Russland zu erlauben. «Je weniger Einschränkungen wir haben, desto mehr wird Russland den Frieden suchen», sagte er am Donnerstag in seiner Rede bei einem Treffen im englischen Blenheim Palace bei Oxford. Er verwies darauf, dass die Erlaubnis einiger westlicher Länder, solche Angriffe in der Region Charkiw auf grenznahe Ziele in Russland zuzulassen, nicht zu einer Eskalation geführt habe. Litauens Präsident Gitanas Nauseda mahnte eine grössere Hilfe für die Ukraine an.