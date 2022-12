Der Zeitpunkt von Selenskyjs Besuch war gut gewählt: Genau 300 Tage seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine, am Tag der Bestätigung eines neuen US-Botschafters für Russland und kurz vor der Abstimmung des Kongresses über zusätzliche 44,9 Milliarden Dollar an neuer militärischer und wirtschaftlicher Soforthilfe. Die Republikaner, die am 3. Januar die Kontrolle über das Repräsentantenhaus von den Demokraten übernehmen werden, haben jedoch Bedenken hinsichtlich der weiteren Finanzierung geäußert und könnten ab kommenden Monat Milliarden Dollar an Kriegshilfen blockieren.