Lage in der Ukraine schwierig

Während Selenskyj im Ausland nach weiterer Hilfe sucht, bleibt die Lage in der Heimat weiter schwierig. In der Nacht gab es weitere russische Angriffe auf die Ukraine. In Ternopol fiel in der Nacht der Strom in Teilen der Grossstadt aus. Medien berichteten zuvor von einer Explosion an einem Umspannwerk. Verletzte gab es offiziellen Angaben zufolge aber nicht.