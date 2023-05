Er will dort am Sonntag am Gipfeltreffen der sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) teilnehmen. Zudem will er mit Vertretern führender Schwellenländer wie Indien, Indonesien und Brasilien zusammenkommen, die ebenfalls als G7-Gäste in Hiroshima sind. Selenskyj war aus Sicherheitsgründen mit einem französischen Regierungsflugzeug von Saudi-Arabien nach Japan geflogen worden. Dort hatte er am Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilgenommen, um für Unterstützung für sein Land im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg zu werben.