Wie sehen die Reaktionen aus?

Die EU-Erweiterungskommissarin zeigte sich «ernsthaft besorgt», Bundesaussenminister Johann Wadephul sieht den Weg der Ukraine in die EU als «belastet» an. In der Ukraine versammelten sich Tausende Demonstranten in Kiew, unweit des Maidan-Platzes, dem Ort der Aufstände von 2014. Der Kampf gegen Korruption und die Hinwendung zum Westen gelten seit der russischen Invasion im Februar 2022 als entscheidend, um das Erbe der russischen Vorherrschaft abzuschütteln. Auf einem Plakat bei dem Protest stand: «Mein Bruder ist nicht für eine solche Zukunft gestorben.»