Gibt es Hinweise auf einen Ausverkauf von US-Staatsanleihen?

Der dänische Pensionsfonds AkademikerPension kündigte ‍am Dienstag an, sich bis Ende des Monats von seinen US-Staatsanleihen im Wert von rund 100 Millionen Dollar zu trennen. «Die Entscheidung wurzelt in den schlechten US-Staatsfinanzen, die uns zu dem Schluss bringen, dass wir uns um ​einen alternativen Weg für unser Liquiditäts- und Risikomanagement bemühen müssen», erklärte Investmentchef Anders Schelde. Die Entscheidung stehe zwar nicht direkt im Zusammenhang mit dem Streit zwischen Dänemark und den USA um Grönland. Schelde fügte jedoch hinzu: «Aber natürlich hat das die Entscheidung nicht erschwert.» Am Mittwoch folgte einem Medienbericht zufolge der grosse schwedische Pensionsfonds Alecta. Dieser habe wegen politischer Risiken in ‌den USA einen Grossteil dieser Papiere verkauft, wie die Wirtschaftszeitung «Dagens Industri» (DI) unter Berufung auf das Unternehmen berichtete. Demnach ⁠beläuft sich der Verkauf auf ein Volumen von 70 bis 80 Milliarden schwedischen Kronen (umgerechnet 7,7 bis 8,8 ‌Milliarden Dollar).