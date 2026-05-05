Allerdings: «In der zweiten Amtszeit eines Präsidenten fallen Midterm-Jahre historisch teilweise sogar besser aus als im Durchschnitt», so Christian Gattiker, Anlagechef bei Julius Bär. Jedoch kommt die aktuelle weltpolitische Ausgangslage, die von erhöhten Unsicherheiten geprägt ist, noch hinzu. Vor diesem Hintergrund erscheint die Idee eines schwächeren Sommerhalbjahres in diesem Zyklus zumindest plausibel. Erst wenn sich gegen Ende des Jahres mehr Klarheit über die künftigen Machtverhältnisse abzeichnet, kehrt gemäss der Bär-Studie häufig Optimismus zurück, was nicht selten zu einer Erholung im Schlussquartal führt.