Kim zeigte Shoigu auch neue Drohnen, aber es ist unwahrscheinlich, dass diese in absehbarer Zeit auf einem Schlachtfeld in der Ukraine landen werden. "Sie sind einfach noch nicht in einem ausgereiften Stadium", sagte Yoon Sukjoon, ein pensionierter Kapitän der südkoreanischen Marine und Senior Fellow am Korea Institute for Military Affairs. Nordkorea fehle ohnehin an Produktionskapazitäten, um sie in nennenswerter Zahl zu produzieren, sagte er.