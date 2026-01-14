Generell dürfte das China-geführte Wachstum auch 2026 anhalten, allerdings steige der strukturelle Gegenwind, schreiben die Goldman Sachs-Analysten rund um Patrick Creuset. Auch die anhaltenden geopolitischen Spannungen seien ein Grund für mögliche Abschwächungen. Die Experten bevorzugen nun Unternehmen mit einem stärkeren «asset-light»-Ansatz, worunter auch Kühne+Nagel falle. Der Logistiker dürfte es leichter als stark auf die Seefracht ausgerichtete Konkurrenten haben, sein Netzwerk anzupassen. Zudem gebe es signifikantes Aufwärtspotenzial durch Restrukturierungen.