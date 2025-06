Miguel Uribe sei am Samstag während einer Wahlkampfveranstaltung in einem öffentlichen Park in der Hauptstadt Bogota angeschossen worden, teilten seine Frau und Regierungsbehörden mit. Die Partei des 39-Jährigen erklärte, eine bewaffnete Person habe von hinten auf den Senator geschossen. Auf Videos im Internet, die Uribe zeigen sollen, war ein Mann zu sehen, der medizinisch versorgt wurde und aus dem Kopf zu bluten schien. Uribes Frau Maria Claudia Tarazona schrieb auf der Plattform X, ihr Mann kämpfe um sein Leben.