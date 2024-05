Bei der UBS, welche schon Anfang 2024 drei Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht stellte, sind die Ökonomen einen Tick vorsichtiger geworden. Die längerfristigen Schweizer Zinsen werden auch in den kommenden Quartalen seitwärts tendieren. Hypothekarzinsen, die an den Saron gebunden sind, dürften hingegen in den kommenden Quartalen von zwei weiteren Zinssenkungen der Nationalbank profitieren. Die Formulierung der UBS lässt die Interpretation offen, um welche Quartale es sich handelt. Es könnte ergo bei der zweiten Senkung auch gut 2025 werden.