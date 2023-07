Am Dienstag hatte die Aktie von Sensirion 20 Prozent an Wert verloren. Der Sensoren-Hersteller hatte eine Gewinnwarnung ausgesprochen und die Umsatzprognose für das laufende Jahr auf 235 bis 255 Millionen Franken von zuvor 300 bis 340 Millionen gekappt. Die Erwartungen an die Betriebsgewinnmarge (EBITDA) wurde auf etwa 10 von zuvor rund 20 Prozent gesenkt.