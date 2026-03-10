Zurückhaltender zeigt sich Vontobel-Analyst Michael Foeth. Er weist darauf hin, dass sich das sehr starke Wachstum des ersten Halbjahrs aufgrund der neu am Markt eingeführten Leckage-Sensoren im zweiten Semester erwartungsgemäss abgeschwächt habe. Für 2026 erwarte Sensirion nun wieder ein Wachstum, das leicht unter den mittelfristigen Zielen ausfalle, wenn auch von einer hohen Basis. Insgesamt bleibt der Experte denn auch bei seinem «Hold»-Rating.