Die Sensirion-Aktien springen am Dienstagvormittag um 15 Prozent auf 56,80 Franken in die Höhe. Auf Jahressicht notieren die Aktien damit allerdings auch weiterhin leicht im Minus, nachdem sie am Vortag noch ein Jahrestief erreicht hatten. Der Gesamtmarkt zeigt sich derweil ebenfalls klar fester (SPI +1,7 Prozent).
Mit dem organischen Umsatzwachstum für 2025 von gut 29 Prozent liege Sensirion auch über der eigenen Guidance, stellt UBS-Analyst Tommaso Operto in einem ersten Kommentar fest. Das Unternehmen habe im zweiten Halbjahr die Erwartungen am Markt sowohl bei der Umsatzentwicklung wie auch beim Betriebsgewinn deutlich übertroffen. Einzig der Reingewinn sei wegen einem höheren Finanzverlust hinter den Prognosen zurückgeblieben.
Die Jahreszahlen zeigten die Stärke des Geschäftsmodells, bei dem durch die Produktbreite und regelmässige Neueinführungen das Wachstum nachhaltig gesteigert werden könne, lobt ZKB-Experte Michael Inauen. Durch die hohen Umsätze komme auch der operative Hebel zur Geltung und erhöhe die operativen Margen deutlich. Derweil erachtet er die Guidance des Unternehmens als «von Vorsicht geprägt». Insbesondere nach den jüngsten Kurskorrekturen erachtet er die Bewertung der Firma als «sehr attraktiv».
Zurückhaltender zeigt sich Vontobel-Analyst Michael Foeth. Er weist darauf hin, dass sich das sehr starke Wachstum des ersten Halbjahrs aufgrund der neu am Markt eingeführten Leckage-Sensoren im zweiten Semester erwartungsgemäss abgeschwächt habe. Für 2026 erwarte Sensirion nun wieder ein Wachstum, das leicht unter den mittelfristigen Zielen ausfalle, wenn auch von einer hohen Basis. Insgesamt bleibt der Experte denn auch bei seinem «Hold»-Rating.
