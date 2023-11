Im Juli hatte das deutsche Landgericht Düsseldorf festgestellt, dass Partikelsensoren des chinesischen Herstellers Cubic Sensor and Instrument ein Patent von Sensirion verletzen. Die beklagte Firma in diesem Verfahren, die Acal Bfi Germany, war in der Folge aufgrund des Vertriebs der Produkte in Deutschland zur Unterlassung, Vernichtung von Ware und Schadensersatz verurteilt worden.