Zudem bekräftigt das Unternehmen den strategischen Fokus auf den schnell wachsenden Smart-Gas-Sensing-Markt. Konkret richtet sich Sensirion auf drei wachstumsstarke Anwendungsfelder aus, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das sind: die Detektion von Leckagen kritischer Gase, medizinische Sensorlösungen sowie industrielle Gasanalytik. Insgesamt adressiere das Unternehmen mit seinen Lösungen in den nächsten Jahren mehr als zehn strategische Wachstumsbereiche.