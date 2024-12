Sie haben den Börsengang im Jahr 2018 erlebt. Danach lief es zunächst gut, die Aktie stieg von 47 auf fast 140 Franken im Herbst 2021. Seither ist sie auf unter 60 Franken gefallen. Woran liegt das?

In der Tat, der Kurs war volatil. Man muss aber aufpassen, den Aktienkurs nicht zu stark als Sinnbild des Zustands der Firma zu betrachten - mittel- bis langfristig zwar schon, kurzfristig gibt es Schwankungen, die mit der Firma selbst nichts zu tun haben. Eine Boomphase erlebte unser Unternehmen zwischen 2020 und 2022, primär getrieben durch die Pandemie und die anschliessende Knappheit an Elektronik-Komponenten. Wir sind der weltgrösste Hersteller von Sensoren für Beatmungsgeräte. Und in diesem Bereich war die Nachfrage während der Pandemie natürlich enorm. Zusätzlich profitierten wir von einer grossen Nachfrage nach unseren damals brandneuen Umweltsensoren: Die Leute waren sehr besorgt über die Ansteckungsgefahren in Innenräumen und haben als Folge dessen viele Luftreiniger und CO2-Überwacher gekauft. Nach der akuten Pandemie-Phase konnten wir die Elektronik-Knappheit für uns nutzen: Unsere Lieferzeiten waren wesentlich kürzer als die unserer Mitbewerber. So hatten wir in den Jahren 2020 bis 2022 sehr hohe Umsatzzuwächse und als Folge davon auch eine sehr hohe Profitabilität.