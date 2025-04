Der Sensorenhersteller Sensirion sieht seine Wachstumspläne mit Gasleckagesensoren für Klimaanlagen in den USA durch den aktuellen Zollkonflikt nicht gefährdet. «Die direkte Auswirkung auf unser Geschäft ist begrenzt», sagte CEO Marc von Waldkirch in einem am Montag publizierten Interview mit der «Finanz und Wirtschaft».