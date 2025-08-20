Das stärkste Wachstum gab es im Industriemarkt (+69 Prozent). Klar zulegen konnte Sensirion auch in den Bereichen Medizintechnik (+56 Prozent) und Unterhaltungselektronik (+54 Prozent). Dagegen stagnierte der Automobilmarkt (-1 Prozent). Jedoch konnte Sensirion hier die letzten Halbjahre stets deutlich zulegen. Vor allem die schwierige Situation in der westlichen Automobilindustrie habe sich negativ ausgewirkt, heisst es.