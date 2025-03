Damit will das Zürcher Unternehmen zur Weiterentwicklung der Raumfahrttechnologie beitragen. Sensirion unterstütze das WOBBLE2-Projekt mit ihrem Sensor, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Das Team von Studierenden habe sich für die Teilnahme am 15. Zyklus des REXUS/BEXUS-Programms qualifiziert, der es ihnen ermöglicht, ihre Experimente auf Höhenforschungsraketen zu testen. Die Sensoren von Sensirion würden dabei eingesetzt, um präzise Messungen des Flüssigkeitsverhaltens von Treibstoff in der Schwerelosigkeit zu ermöglichen.