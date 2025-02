Die staatlichen Beihilfen für AMS Osram zum Bau einer sogenannten Wafer-Anlage im steirischen Premstätten seien genehmigt worden, teilte die EU-Kommission am Montag mit. Das Werk, für das Investitionen von 1,4 Milliarden Euro nötig seien, soll die Versorgungssicherheit, Resilienz und Autonomie Europas im Bereich Halbleitertechnologie stärken, erklärte die EU-Kommission. Ein Wafer ist ein flacher, dünner scheibenförmiger Halbleiter, der in Chips für die Automobil- und Konsumgüterindustrie sowie in der Medizintechnik zum Einsatz kommt.