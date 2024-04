Das entsprechende Barometer kletterte im April bereits den sechsten Monat in Folge, und zwar um 4,6 Zähler auf minus 5,9 Punkte, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter mehr als 1200 Investoren mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Februar 2022. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich einen Anstieg auf minus 8,5 Punkte erwartet. Das Barometer für die Aussichten in den kommenden Monaten liegt sogar erstmals seit gut zwei Jahren wieder im positiven Bereich.